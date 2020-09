Mezi pozitivními případy se nacházela také řada obyvatel Neratovic. Město proto na základě vlastního rozhodnutí s doporučením krajské hygieny zrušilo Neratovický salon, který se měl ve spojení s Festivalem piva konat v neděli 13. září na náměstí Republiky. „S organizační skupinou jsme se dohodli, že akci zrušíme. Letos jsme v souvislosti s koronavirem do poslední chvíle říkali, že akci uděláme, samozřejmě s veškerým opatřením a s ohledem na daná nařízení,“ říká neratovický starosta Roman Kroužecký.

Na místě se měl zřídit agenturou hlídaný koridor a dovnitř se nemělo dostat více jak tisíc návštěvníků. „Po prudkém nárůstu pozitivních případů jsem diskutoval o celé situaci s hygienou. Ta nám sice akci nezakázala, protože jsme ji měli zajištěnou dobře, ale nedoporučila nám ji, jelikož riziko nakažení je při takových událostech veliké,“ vysvětluje starosta s tím, že město nechtělo riskovat. „Navíc začaly školy, nevíme, co to bude dělat. Doufáme, že to lidé pochopí,“ vyjádřil se Roman Kroužecký.

Riziko šíření nákazy

Dana Šalamunová dále potvrdila, že krajská hygiena se většinou k takovým akcím snaží přistupovat obdobným způsobem jako v případě Neratovic. „Když pořadatel takovou akci pořádá každoročně, má zkušenosti s tím, jak velké se při ní nabízí riziko šíření nákazy, s tím hodně počítáme. Konzultujeme s pořadateli opatření, maximální povolené počty a finální rozhodnutí necháváme na nich,“ doplňuje mluvčí a dodává, že ve chvíli, kdy se na daném místě objeví více pozitivních případů, riziko šíření nákazy se zvyšuje i kvůli tomu, že všechny kontakty ještě nemají za sebou první test. „Radíme tedy pořadatelům obezřetnost a pakliže je to jen trochu možné, zrušení akce,“ říká Dana Šalamunová.

Letošní Neratovický salon měl být s dalším ročníkem Festivalu piva, který byl přesunut ze svého původně plánovaného květnového termínu, spojen vůbec poprvé. „Festival piva pořádáme jako sdružení, letos už bychom měli čtvrtý ročník. Plánovali jsme událost uspořádat ve spolupráci s kulturním domem, který organizuje hlavně Neratovický salon,“ vysvětluje starosta. Na akci měli vystoupit interpreti jako Olga Lounová, Leona Machálková, Argema nebo Monkey Business.

