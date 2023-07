Přemyslovu ulici, která patří k hlavním tahům přes Kralupy nad Vltavou, čeká v létě rekonstrukce. Po celé prázdniny tam musí řidiči počítat s výrazným omezením v podobě jednosměrného provozu, vždy pouze v jednom z jízdních pruhů, a objížďky. Začíná se už první červencové pondělí.

„Protože je vozovka dlouhodobě v nelichotivém stavu, rozhodl se Středočeský kraj pro její kompletní rekonstrukci. Už nyní je zřejmé, že oprava silnice potrvá po celou dobu letních prázdnin,“ oznámila kralupská radnice na webu města s tím, že právě opravy Přemyslovy ulice budou provázet v této sezoně nejpalčivější dopravní omezení. Ta spočívají v režimu částečných uzavírek. „Řidičům motorových vozidel bude k dispozici vždy polovina vozovky v rámci opravovaného úseku,“ stojí ve zprávě radnice občanům.

První dvě etapy budou zahájeny 3. července a pokračovat mají až do 4. srpna, hned v následujícím dni začnou práce na třetí a čtvrté etapě, ty mají být hotové do posledního srpna. Se začátkem školního roku by se tak měl do frekventované městské tepny vrátit plný provoz.

Doprava v Přemyslově ulici v době rekonstrukce

I. a II. etapa

od 3. července do 4. srpna



V první etapě bude jednosměrný provoz v levém jízdním pruhu ve směru od centra do Mikovic, ve druhé etapě v pravém jízdním pruhu ve stejném směru.



III. a IV. etapa

od 5. do 31. srpna



Ve třetí etapě bude jednosměrný provoz v pravém jízdním pruhu ve směru od centra do Mikovic, ve čtvrté etapě v levém jízdním pruhu ve stejném směru.



Po dobu trvání všech etap budu výjezdy z místních komunikací, areálů firem a obytných budov, které ústí do aktuálně zavřené části vozovky, uzavřeny.



Objížďka



Objízdná trasa ve směru od Mikovic do centra (pro vozidla do 6 tun a autobusy) bude vedena Přemyslovou ulicí a dále po silnici II/101 (ulice Gen. Klapálka), tedy stávající jednosměrkou, a dále do Mostní. Ulice. V ulici Gen. Klapálka bude po dobu uzavírky upraveno současné omezení B4 „3,5t“ na B4 „6t“.

Objízdná trasa ve směru od Mikovic do centra pro nákladní automobily bude vedena po silnicích II/101, II/240, I/16 a II/608.