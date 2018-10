OBRAZEM: Dětská přání odletěla balónem

Lužec nad Vltavou - Děti z lužecké základní školy si připomněly sté výročí republiky celodenním projektem.

Lužecké děti si svoje přání a možná i předsevzetí napsaly do dopisů.Foto: Deník / Barbora Walterová

Nejdříve si první stupeň vyslechl pár slov od ředitelky Pavly Kopelukové a poté následoval film speciálně vytvořený pro jejich školu. Zde žáci poznali rozdíly mezi dětmi před sto lety a těmi dnešními. To, co měli společné, byla přání. I když možná děti před sto lety si přály, aby skončila válka.

Lužecké děti si svoje přání a možná i předsevzetí napsaly do dopisů, které adresovaly samy sobě.

Všichni vhodili svůj dopis do létajícího balónu, který visí u stropu ve školní hale po celý rok a jen v den výročí je spuštěn k zemi. Znovu se balón s přáními spustí na konci školního roku, aby se lužecké děti přesvědčily, zda dokázaly splnit to, co si předsevzaly.

Za tónů státní hymny potom zeleno bílý balón znovu vystoupal ke stropu s českou státní vlajkou. Ten samý proces potom čekal i starší děti ze druhého stupně.