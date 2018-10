OBRAZEM: Draci brázdící nebe ohlásili podzim

Vaším úkolem bude kontrola provozu výrobní linky a kontrola produktů. Firma nabízí velmi dobré mzdové ohodnocení a mnoho rozmanitých benefitů. Nastupujete rovnou do kmenového stavu firmy, nejde o agenturní zaměstnání ! #ANs5D

Doprava a logistika - Doprava a logistika Řidič nákladního automobilu 30 000 Kč

Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) Řidiči nákladních automobilů. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 30000 kč, mzda max. 35000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: - možnost prodloužení pracovního poměru,, -přeprava LPG lahví, prodejních klecí lahví a prázdných zásobníků na LPG lehkým nákladním automobilem o celkové hmotnosti do 6 tun, vybaveným hydraulickou rukou, rozvozy v pracovní dny, Místo výkonu práce: na provozovně KRALUPOL a.s v Kralupech nad Vltavou nebo ve Štětí-Hněvice, Kontakt: osobní schůzka na adrese Tyršova 535, 278 01 Kralupy nad Vltavou, životopisy zasílejte e-mailem , Požadujeme: řidičský průkaz sk.C+E, oprávnění řidiče k přepravě nebezpečných věcí v kusech (výhodou), znalost práce s hydraulickou rukou (výhodou), pečlivost, dobré komunikační schopnosti. Pracoviště: Kralupol a.s. - kralupy nad vltavou, lobeček, O. Wichterleho, č.p. 810, 278 01 Kralupy nad Vltavou 1. Informace: Iva Šlechtová, +420 315 705 101.