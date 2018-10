OBRAZEM: Komunální volby na Mělnicku začaly

Mělník - Na Mělnicku přibylo 224 nových bytů. Je to málo, dostatek – nebo naopak příliš? A může to pomoci lidem hledajícím nové bydlení? Na to se budou různit názory nejen v odlišných lokalitách, ale i u jednotlivých lidí. Jisté je, že šlo přírůstek vyšší než v loňském roce. Meziroční srovnání ukazuje nárůst o 21,5 procenta.