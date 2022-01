Konkrétně nyní zajíždí poštovní dodávka do těchto obcí na Mělnicku a Boleslavsku: Čečelice, Konětopy, Lhota, Nedomice, Skorov, Kochánky, Zdětín, Košátky, Tuhaň, Zálezlice, Hostín u Vojkovic, Všestudy, Dolany nad Vltavou, Chvatěruby, Zlončice, Postřižín, Kozomín, Želízy, Tupadly, Vidim, Dolní Zimoř.

„Občané těchto obcí budou o službě informováni prostřednictvím obecního rozhlasu, obecního webu a vývěskou," dodává Vitík.

Projekt Mobilní pošty se začal testovat v loňském roce poté, co koronavirová situace znemožnila pohyb mezi okresy. První mobilní týmy vyslala Česká pošta na Trutnovsko, Chebsko a Sokolovsko. Později se dvě operativní jednotky na měsíc přesunuly do jižních Čech a do Pardubického kraje, postupně se dále přemisťovaly v rámci téměř celé země. Putující poštovní úřednice v dodávkách také pomáhaly na konci června na jihu Moravy v obcích zasažených tornádem.