Lidé zaplnili náměstí. Na Mělníku uspořádali demonstraci na podporu Ukrajině

/FOTOGALERIE/ Ve čtvrtek 3. března se zaplnilo náměstí Míru v Mělníku desítkami lidí, kteří přišli vyjádřit sounáležitost s těžce zkoušeným ukrajinským národem. Během setkání na podporu Ukrajiny bylo možné přispět do veřejné sbírky. Do akce se zapojili i stánkaři a výtěžek z jejich prodeje byl příspěvkem do sbírky na pomoc Ukrajině.

Na Mělníku uspořádali lidé demonstraci na podporu Ukrajině. | Foto: Šárka Zikmundová

Společně pro Ukrajinu zahájila ukrajinská hymna a úvodního slova se ujal starosta města Ctirad Mikeš, který poděkoval organizátorům akce. Podporu vyjádřil rovněž organizátor akce Tomáš Trejbal, básník a diplomat Heřman Holý, zástupci církví, a i občané ukrajinské národnosti žijící na Mělníku Svitlana Dzykovska a malíř Alexandr Onischenko. Hudební vystoupení měli Lenka Ducháčková, Petr Baťa a Marek Holý a zazněla také píseň Bratříčku, zavírej vrátka Karla Kryla. Akci s názvem Společně pro Ukrajinu pořádalo město Mělník ve spolupráci s iniciativou Mělník hraje, Mělnickým kulturním centrem a s dalšími subjekty. Lyubomyr Kovalskyy: Ukrajina bojuje za svobodu, držíme spolu a věříme v zázrak "Děkujeme všem, kteří přišli ve čtvrtek podpořit ukrajinský národ v těžkém boji, který právě svádí, všem řečníkům za procítěné projevy, všem stánkařům, kteří výtěžek z prodeje věnovali na pomoc Ukrajině, všem těm, kteří jste donesli balíčky s materiální pomocí. Ty budou odvezeny do našeho partnerského města Lučenec na Slovensku, které partneří s ukrajinským městem Mukačevo na Ukrajině," řekla mluvčí mělnické radnice Barbora Walterová Benešová.