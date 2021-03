OBRAZEM: Na nový most přes plavební kanál Vraňany-Hořín už můžou auta

Nový most na Mělnicku začíná sloužit řidičům, a to těm, kteří jedou přes plavební kanál Vraňany-Hořín do Vrbna. Stavba nahradila původní jednosměrné provizorium, které už bylo na konci své životnosti. Průjezd po mostě je ale ještě do června omezený z důvodu dokončování úprav okolí.

Most přes plavební kanál Vraňany-Hořín do Vrbna. | Foto: Ředitelství vodních cest ČR

Nový most také umožní zvýšení podjezdné výšky až na sedm metrů a umožní tak proplutí velkých osobních i nákladních lodí s nadměrným nákladem, které se na kanál kvůli nízkým mostům doposud nedostaly. OBRAZEM: Lodní sezóna se blíží! Práce na hořínské plavební komoře finišují Přečíst článek ›

Doprava po mostě je zatím možná pouze kyvadlově. Stavaře ještě čekají dokončovací práce, například odstranění napojení objížďky. Doprava po mostě je zatím možná pouze kyvadlově. Stavaře ještě čekají dokončovací práce, například odstranění napojení objížďky. Souběžně probíhá dokončování instalace zdvižných technologií na třech dalších mostech přes tento plavební kanál, ale drobně tyto práce zkomplikovala pandemie. Unikátní mosty dálkově ovládané z velína zdymadla v Hoříně se tak začnou zvedat během května a června letošního roku.