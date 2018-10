OBRAZEM: Nebe bez mraků brázdily barevné větroně

Jelenice - Modelklub Mělník pořádal na modelářské ploše v Jelenici závody modelů letadel. Velmi slunečné a bezvětrné počasí soutěži větroňů řízených rádiem přálo a přilákalo milovníky a fanoušky všech možných modelů letadel.

Startovalo se pomocí gumy dlouhé pětadvacet metrů, která vynesla nebo spíše vystřelila model letadla do výšky a model byl připoután pomocí silonu dlouhého 125 metrů. V soutěži se hodnotilo přesné přistání na cíl. Létala se čtyři kola, to nejhorší se škrtalo a do pořadí se započítávala tři nejlepší kola.

Předseda klubu a ředitel soutěže Jan Zelenka sdělil, že letos se zúčastnilo devatenáct soutěžících nejen z regionu Mělnicko, ale například i z Kutné Hory, z Kladna, Českého Brodu nebo Roudnice. Jednalo se o již tradiční akci, která se vždy pořádá v Jelenicích na ploše, kterou si klub pronajímá pro tyto účely. Diváci, mezi nimiž byly i děti, mohli obdivovat krásně barevné modely, jejichž rozpětí křídel je okolo tří až čtyř metrů.

Marta Dušková