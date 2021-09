Pohodlnější jízdu mají v Tupadlech řidiči, kteří Mělnickem projíždějí po jedné z páteřních tras v regionu - po silnici první třídy I/9, jež směrem od Liběchova na Českou Lípu také představuje velmi oblíbenou trasu vyjížděk motorkářů. Právě v Tupadlech se blíží do finále sanace opěrné zdi komunikace.

Sanace opěrné zdi silnice I/9 v Tupadlech. | Foto: archiv Ředitelství silnic a dálnic ČR

Místo prací – při jízdě od Liběchova právě k Dubé a na Českou Lípu je na vjezdu do obce při levém okraji silnice – je už průjezdné; opravený úsek byl uveden do provozu v režimu předčasného užívání stavby. Práce sice pokračují, už je to však pouze pod komunikací. Tam jsou nyní aktuální zemní úpravy a pokračuje také postupné vyzdívání opěrné zdi lomovým kamenem.