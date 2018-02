OBRAZEM: Studenti navrhli zahradní úpravy veřejné zeleně

Střední Čechy – O něco blíž k prvnímu kopnutí do země se zdají být myšlenky na prodloužení pražských tramvajových linek i za hranice hlavního města, které se dosud pohybovaly spíše v rovině vizí než konkrétních plánů. Teď začínají dostávat mnohem konkrétnější obrysy: s budováním linky do Zdib by se mohlo začít již v roce 2022.