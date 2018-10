Obyvatele paneláku ohrožovaly funkční střely

Neratovice – Svým uším a pak i očím se málem zdráhali uvěřit policisté z Neratovic, které krátce po nedělní půlnoci přivolala 46letá žena z Neratovic. Oznámila, že asi má v bytě střely, které by mohly být nebezpečné. Skutečně se jednalo o munici, kterou předchozího odpoledne našla u jezera Lhota, informovala ve středu policistka Markéta Johnová.

Nález, který si odvezla do svého bytu v paneláku, žena vyfotila – a záběry umístila na internetové stránky navštěvované takzvanými hledači pokladů. S žádostí, ať jí někdo poradí, co by to asi mohlo být. „Krátce po půlnoci ji vyděsila odezva na její dotaz: mohlo by jednat o funkční střely,“ konstatovala Johnová.

Pyrotechnici, které policisté na místo přizvali, potvrdili, že odhad na dálku byl přesný. Munici proto odvezli k odborné likvidaci. A pro podobné případy má policie jednoznačné doporučení: s nálezem nemanipulovat – a okamžitě volat linku 158.

Police radí

Při nálezu podezřelého předmětu vždy dodržujte následující doporučení:

- Při nálezu výbušnin, zbraní nebo střeliva s nimi v žádném případě nijak nemanipulujte, nepodnikejte žádné kroky k jejich likvidaci

- Ihned volejte Policii ČR, nejlépe prostřednictvím tísňové linky 158

- Prostor nálezu je třeba ihned zajistit proti vstupu nepovolaných osob, zejména dětí

- Nepodceňujte ani staré a značně zrezivělé výbušniny, střelivo nebo zbraně (korozí může dojít k narušení systému pojistek a k výbuchu potom stačí v extrémním případě i nepatrný otřes způsobený dotykem lidské ruky)

- Nezapomeňte poučit přiměřeně věku také své děti



Zdroj: Policie ČR