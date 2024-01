/VIDEO/ Zima se vrací. Po deštivém a teplém začátku roku má ve středních Čechách v neděli mrznout a místy i sněžit. S příštím týdnem se sice nebe vyjasní, teploty ale budou padat ještě hlouběji pod nulu. Na Mělnicku bude zvláště mrazivá středa, kdy meteorologové předpovídají až minus 10 stupňů Celsia.

Ilustrační snímek. | Foto: ČTK/Černý Vít

Do Tří králů nad nulou, od dalšího dne už mrazy. Tak vypadá předpověď počasí na víkend a následující týden podle webu yrno.cz, mezi lidmi známého spíš jako Norové.

Na Mělnicku by mohlo začít sněžit v noci ze soboty na neděli, která má být ještě zamračená, postupně ale bude v dalších dnech polojasno a jasno. Středa má být přímo slunečná, ovšem také nejvíce mrazivá.

Mrznout by mělo začít už v neděli, v následujících dnech pak teploty mohou výrazně klesat až k minus 10 stupňům. Konec pracovního týdne by pak měl být o trochu mírnější, stále ale mrazivý, jen kolem poledne by se teploty mohly na chvíli přiblížit k nule.

Podobné vyhlídky jsou i v týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu pro celé Česko. V neděli, kdy se má citelně ochladit a po dešti na většině území sněžit, varují meteorologové před možnou tvorbou zmrazků, náledí nebo sněhových jazyků na některých místech.