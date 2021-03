Přímo nad Vltavou, jen kousek od mostu přes řeku, si zájemci o očkování proti koronaviru mohou nechat píchnout vakcínu v Kralupech nad Vltavou. Za společnost synlab czech, která přednedávnem otevřela očkovací centrum v prvním patře tamější nemocnice s poliklinikou patřící společnosti RHG, ve středu upozornila na jeho existenci Gabriela Matějková. S tím, že slouží těm, kteří mají aktuálně nárok na očkování hrazené ze zdravotního pojištění. Nyní to jsou senioři starší 70 let, zdravotníci, pracovníci v sociálních službách a zaměstnanci škol.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Michal Bílek

Podle krajských očkovacích statistik bylo od 9. do 16. března v režii Synlabu naočkováno 391 lidí první dávkou látky od dodavatele Pfizer/BioNTech plus jednomu zdravotníkovi bylo dokončeno očkování podáním dávky druhé. Denně jsou naočkovány desítky zájemců. Nejvíce jich zatím bylo v pondělí 15. března (celkem 83, kdy se mimo jiné jednalo o 11 seniorů věkové kategorie 80+, 34 seniorů mezi 75 a 79 roky a 31 seniorů v intervalu od 70 do 74 let) a minulý týden ve čtvrtek (k 11. březnu je vykázáno 79 uplatněných dávek).