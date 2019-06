Radní nyní rozhodli o jejich prodloužení o dva měsíce. „Chceme, aby byl systém elektronických karet skutečně prověřený a aby nenastávaly žádné komplikace. Funkční by tak měly být od 1. září. Kritériem pro výběr firmy byla v tomto případě pouze cenová nabídka,“ uvedl místostarosta Milan Schweigstill.

Město chce s vítěznou firmou nadále projednávat všechny detaily. Samotný systém má být znovu předveden, aby bylo zajištěno splnění všech požadavků,o které bylo žádáno. „Samozřejmě to není jen o ceně, ale také o určitém komfortu pro uživatele. Všichni držitelé karet byli telefonicky informováni o tom, že se platnost prodlužuje, aniž by za to platili,“ dodal místostarosta.

V červenci a srpnu tak budou stávající držitelé karet parkovat zdarma. V minulých letech platili podnikatelské subjekty za parkovací karty ročně 5400 korun. Letos na půl roku přesně polovinu této částky. Rezidenti, kteří v místě bydlí nebo tam vlastní nemovitosti, platili ročně 1200 korun, v letošním roce pak 600 korun.

V souvislosti s přechodem na elektronické karty uvažuje město o navýšení cen pro podnikatele. Zatím však tento návrh nebyl radou projednán. Ceny pro rezidenty by měly zůstat stejné.