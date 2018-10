Od zítra mají řidiči jezdit na zimních pneumatikách

Mělnicko – Dnes je poslední den, kdy mají řidiči možnost přezout pneumatiky na svých vozech. Od zítřka už by všichni měli mít zimní.

Podle mělnické policejní mluvčí Markéty Johnové by měli přezout zejména ti, kteří jezdí služebně po celé republice. „Zákon o silničním provozu přímo upravuje provoz vozidel v zimním období od 1. listopadu do 31. března, a to v případech, že se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo se to dá předpokládat. Pokud je na silnici umístěna značka „Zimní výbava“, platí tato povinnost vždy, bez ohledu na stav povrchu vozovky,“ vysvětluje mluvčí.

Nikdo z nás nedokáže přesně říci, jaké bude počasí po celý den či následující den. Přemýšlet nad tím, zda své auto přezujeme teď anebo budeme čekat, až nasněží, je zbytečné. Počasí se může změnit i během dne. Ráno svítí sluníčko, večer se může objevit námraza či sníh. „Zákonodárce výměnu pneumatik pro zimní období stanovil z toho důvodu, že na našich silnicích je na podzim a v zimě vysoký počet dopravních nehod a nejčastější jejich příčinou je jízda na letních pneumatikách. Důležité je vědět, že osobní vozidla musí mít zimní pneumatiky na všech kolech, nikoliv jen na hnané nápravě, jako tomu bylo dříve. Minimální hloubka dezénu neboli vzorku by měla být 4 mm. Důvodem je to, že vozidlo vybavené zimními pneumatikami, má vyšší přilnavost na ledu i sněhu, má lepší stabilitu v zatáčkách a podstatně kratší brzdnou dráhu,“ tvrdí Johnová.

Pokud při silniční kontrole policisté zjistí, že řidič nemá předepsané zimní pneumatiky, hrozí mu udělení blokové pokuty ve výši až dvou tisíc korun. Je také dobré seznámit se s podmínkami, za kterých je sjednáno tzv. havarijní pojištění. Pokud bude prokázáno, že škodní událost nastala v přímé souvislosti s použitím nevhodných pneumatik, může dojít ke krácení pojistného plnění.