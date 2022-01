Připomenou si jeho čin, který se dostal do učebnic jako skutek, jímž se Palach snažil vyburcovat společnost z letargie v době nastupujícího období takzvané normalizace, které smazalo naděje spojované s uvolňováním poměrů ve společnosti v druhé polovině šedesátých let. Tehdy se postoje části představitelů tehdy vládnoucí komunistické strany zdály slibovat „socialismus s lidskou tváří“ v podobě vlastní československé cesty. Palachův čin měl mimo jiné vyjádřit protest proti novému potlačování svobod po invazi vojsk Varšavské smlouvy ze srpna 1968 a vůči dobové propagandě ztělesňované tehdy vydávané deníkem Zprávy, ale také se vymezit vůči pasivnímu přístupu mlčící většiny. Z magnetofonového záznamu natočeného v nemocnici plyne očekávání, že by se jeho akce mohla stát podnětem ke generální stávce.