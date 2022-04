Po jednání Správy železnic a města to uvedly obě organizace ve společné tiskové zprávě. Má jít o soubor kompenzačních opatření městu, které vzniknou stavbou rychlotrati. Na posledním jednání představil tým přípravy VRT možnost přímých kompenzačních opatření, která by přispěla k efektivnějšímu zasazení nových tratí do krajiny a také k ochraně obyvatel a životního prostředí.