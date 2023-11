V Kralupech nad Vltavou se za odpady přestalo platit už před deseti lety. Tehdy byl poplatek zrušen s tím, že tento příjem města nahradí vyšší daň z nemovitostí.

Mělničtí zastupitelé rozhodli na svém posledním zasedání o navýšení ročního poplatku za odpady. Od nového roku tam budou lidé platit 1200 korun, což je horní hranice poplatku. Snížená sazba 1000 korun platí pro děti do šesti let věku včetně, seniory nad 70 let s nárokem od následujícího kalendářního roku a osoby s I., II. a III. stupněm mimořádných výhod.

Starosta města Tomáš Martinec (ODS) uvedl, že k zajištění systému odpadového hospodářství nebyla jiná možnost. „V roce 2020, kdy došlo k poslední úpravě tohoto poplatku, činily celkové roční náklady města na odpadové hospodářství 22,9 milionu korun. V roce 2023 jsou tyto náklady už ve výši 33,2 milionu korun, a to především v důsledků zdražování služeb obchodních společností, které je zajišťují," uvedl Martinec.

Města na odpady každý rok doplácejí

Podle starosty přispívají občané na tuto službu při aktuálních sazbách celkem 13,2 milionu korun. „Město doplácí z rozpočtu zbývajících 20 milionů," připomněl s tím, že po zvýšení očekává město roční příjem z poplatku 15,7 milionu korun.

Shodnou problematiku řešili také zastupitelé v sousedních Neratovicích, kde nově stanovená roční částka rovněž přesáhne hranici tisícovky. „Z původních 720 korun jsme byli nuceni zdražit od 1. ledna 2024 na 1020 korun,“ uvedl neratovický starosta Roman Kroužecký, podle kterého skutečné náklady odpovídají částce kolem patnácti až šestnácti set korun na občana. V Neratovicích není stanovena snížená sazba pro žádnou skupinu obyvatel.

Starosta připomněl, že Neratovice připravují nový systém zpracování odpadu. „Máme vymyšlený koncept zpracování odpadu, jehož přeměna potrvá zhruba rok," poznamenal.

Oproti Mělníku a Neratovicím nečekají občany Kralup nad Vltavou v souvislosti s odpady vyšší náklady. Poplatky za svoz komunálního odpadu tam zůstávají stejné - tedy žádné. „Neplánujeme v příštím roce žádnou změnu," potvrdil Deníku starosta města Libor Lesák (ODS) s tím, že pokud by nějaké změny měly nastat, řešilo by se to až v roce 2024.