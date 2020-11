„Odpískat“ ale Vánoce nechtějí, dokud nevyjde jasná direktiva, že to kvůli covid-19 jinak nejde. „Vidím to, že se odehrají akce v omezeném rozsahu. Ano, rozsvítíme vánoční stromeček, ale bude to bez doprovodných akcí,“ říká Mikeš.

Trhy zatím plánují

Co se týká vánočních trhů, starosta zůstává optimistou. „Trhy zatím plánujeme, ale nevíme, co nám umožní stát. Zatím je předpoklad, že se odehraje ta prodejní část, zřejmě bez konzumace na místě a bez doprovodného programu,“ popsal možné scénáře a dodal: „Trhy na menších městech jsou místem nejen prodeje, ale i setkávání. Pokud ale je tendence setkávání omezit, tak pokud takové podmínky nevytvořím, ublížím nakonec občanům města.“

Samozřejmě, že ne všichni současná opatření vítají. Pro trhovce, pro které jejich podnikání představuje jediný zdroj příjmů a předvánoční období i možnost zajímavých výdělků, to nejsou dobré zprávy. „Trhovci chtějí prodávat, lidé mají zájem o jejich zboží. Ale jsme v situaci, kdy se domnívám, že by bylo špatně, podlehnout tlaku. Říkám, vydržme ještě čtrnáct dní, tři neděle. Pak uvidíme, jak bude situace vypadat,“ uvedl starosta Mikeš.

Také pro řadu dalších měst v regionu je příliš brzy na to, aby se dokázala jednoznačně rozhodnout, zda akce budou, nebo se pro letošek ruší a Vánoce budou skutečně minimalistické. Například v Neratovicích zatím vánoční akce nezrušily. „Je to moc brzy dopředu, abychom se rozhodli o rušení vánočních událostí. Zatím je připravujeme, počítáme s nimi. S každým se ale dohadujeme tak, aby to bylo možné bez náhrady zrušit. Jinak se to ani nedá,“ popsal současnou situaci Roman Kroužecký, neratovický starosta.

Informace z vlády by pak potřebovala města pro takové rozhodování co nejdříve; oznámit rušení akcí týden dopředu by nebylo podle nich optimálním řešením.