Vyplulo tehdy na povrch, že v domově, který funguje jako příspěvková organizace zřizovaná krajem, chybí peníze – a ztratily se i z depozitu klientů (tam si obyvatelé seniorských domovů ukládají peníze u provozovatele zařízení jako do spořitelny, aby je měli v bezpečí na vlastním kontě). Středočeští radní tehdy odvolali ředitele domova – a jeho počínání následně začali prošetřovat policisté. Podnětem ke kontrole v seniorském domě se tedy stalo podezření na machinace s penězi v jiné organizaci, v jejímž čele stál stejný muž.

Dva a půl milionu míří zpět

„Vyšetřování probíhá,“ konstatovala Heřmanová s ročním odstupem na pondělním jednání středočeských zastupitelů. Právě proto, že není ukončené, prý nemůže k případu uvést podrobnosti. Potvrdila nicméně, že policie určila částku skutečně chybějící v depozitech klientů.

Krajští zastupitelé v pondělí vpodvečer v této souvislosti rozhodovali o sumě ve výši 2,404 milionu korun. Téměř jednomyslně – pouze dva ze 47 přítomných se zdrželi hlasování – ji schválili jako „poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Středočeského kraje organizaci Červený Mlýn Všestudy, která o tuto výpomoc zažádala za účelem krytí depozitního účtu klientů domova“. Jinými slovy: naplnilo se to, co již loni slibovala Heřmanová: chybějící částku na depozity doplní kraj. „Po panu řediteli ji budeme vymáhat, protože jsme účastníky trestního řízení,“ konstatovala radní v pondělí.

Kolik milionů se ztratilo?

V podkladech předložených členům krajského zastupitelstva dále zopakovala, že loňská červencová kontrola odhalila závažné nedostatky týkající se porušení povinností při správě cizího majetku statutárním zástupcem organizace. Zatímco účetní podklady podezření nevzbuzovaly, v kase chyběly miliony. Podle kraje jedenáct milionů. Přesně je tato částka vyčíslena na 11 300 547 Kč. Z toho přímo klientům zmizelo 3 759 712 Kč. Již loni v prosinci nicméně krajští kriminalisté, kteří se případem zabývají, vyčíslili celkovou škodu v této kauze na více než 15 milionů. Trestní řízení ve věci podezření ze spáchání trestného činu zpronevěry, spojené s prošetřováním všech okolností případu, nadále pokračuje.

Jestliže středočeští zastupitelé poskytnutí peněz odsouhlasili jako poskytnutí návratné výpomoci, jedná se o vlastně o bezúročnou půjčku příspěvkové organizaci, která by se do rozpočtu kraje jednou měla vrátit.

Po odvolání bývalého ředitele radní loni postavili do čela domova ve Všestudech zkušeného manažera z Berouna, ředitele tamějšího Domova seniorů T. G. Masaryka Ondřeje Šimona. Byť klienti podle slov radní Heřmanové nepocítili jakékoli problémy, jeho primárním úkolem bylo nastavit standardní fungování domova – a to i ve vztahu k zaměstnancům. Ředitelem obou krajských zařízení Šimon zůstává i nadále.

Co se loni stalo ve Všestudech

- Počátkem července se objevilo podezření, že organizaci chybí značná suma peněz, které by měly mít uloženy v trezoru. Následná kontrola manko vyčíslila na 11,3 milionu korun (z čehož 3,8 milionu představují peníze klientů)

- Ještě ve fázi podezření krajští radní 15. července 2019 odvolali dosavadního ředitele a dočasným vedením organizace pověřili zkušeného manažera odjinud; ten pak 17. července podal trestní oznámení

- Důkladná kontrola krajského úřadu potvrdila neoprávněné manipulace s hotovostí, přičemž byly zjištěny závažné nedostatky spočívající v porušení povinností při správě cizího majetku

- Na základě výsledků kontroly rozhodli krajští radní podat další trestní oznámení, a to přímo na bývalého ředitele

- Všestudská zkušenost také přinesla kontroly nakládání s depozitními účty klientů i v dalších domovech zřizovaných krajem



Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje