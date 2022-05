Tehdy se budoucí chemici dozvěděli, že ve stejné škole jako dosud by měli pokračovat v přípravě na budoucí povolání i od září. V Neratovicích totiž nebude včas dokončeno potřebné zázemí včetně laboratoře. To je naopak k dispozici v Kralupech. Moderní; poměrně nedávno vybudované za pomoci dotace z evropských fondů. Počítalo se s tím, že tu kvůli zrušení školy bude nutné vrátit (a i to bylo v souvislosti s očekávanými úsporami označováno za výhodný krok).

Varování z listopadu

Rozhodnutí o zániku školy přijali středočeští zastupitelé loni 29. listopadu. S argumenty, že má málo žáků, její areál je zchátralý (přičemž zvláště střecha by urychleně potřebovala nákladnou opravu) a je třeba upravit skladbu oborů ve středních školách na Mělnicku, odhlasovali, že ve škole s šedesátiletou tradici se naposledy za nynějšími žáky zavřou dveře letos v červnu. S tím, že od 1. září bude škola sloučena se SOŠ a SOU Neratovice. Zastupitelstvo rozhodovalo proto, že jde o školu zřizovanou krajem.

Souvislosti tehdy schváleného usnesení ještě v pondělí večer připomínalo sdělení na webových stránkách kralupské školy: „Výuka v Kralupech nad Vltavou bude od 1. 9. 2022 zrušena a obory přesunuty do nástupnických škol: analýza potravin, počítačové sítě a chemik operátor do SOŠ a SOU Neratovice; mechanik elektrotechnik, elektromechanik pro zařízení a přístroje a strojní mechanik do ISŠT Mělník.“ Počítalo se s tím, že uvolněné objekty převezme město, areál opraví – a bude využívat jako základní školu.

Ukončení činnosti tradičního chemického učňáku, SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou, zřejmě nemusí být tak definitivní, jak se ještě nedávno zdálo.

Úplně takto to však asi nedopadne; přinejmenším datum nesedí. Jestliže jeden z rodičů Jiří Trejbal, který se představil jako profesí chemik, jenž učí na vysoké škole, v listopadu na jednání zastupitelů mimo jiné zpochybnil, zda se v Neratovicích podaří zahájit školní rok včas, už nyní došlo na jeho slova. Ukázalo se, že s vybudováním odborných učeben to nepůjde tak hrr, jak by bylo zapotřebí. To Deníku potvrdil radní Středočeského kraje pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha (STAN). S vysvětlením, že se rychlejší postup prací brzdí požadavky stavebního úřadu a připomínky hasičů.

Z okruhu nespokojených studentů a rodičů získal Deník informaci, že původně se zvažovaly různé možnosti: jak varianta, že do prosince by se část výuky odehrávala v Neratovicích, zatímco odborný výcvik v půl hodiny jízdy (veřejnou dopravou) vzdálených Kralupech, tak odložení změny o rok. „To by bylo hezké, ale neměl by nás kdo učit,“ řekla Deníku jedna z žákyň třetího ročníku; s odkazem na to, že většina z nynějších vyučujících má už uzavřené smlouvy s novým zaměstnavatelem.

Závěr debat? Zůstáváme!

Zvažované varianty Deníku v zásadě potvrdil i krajský radní Vácha. S tím, že i když je rozhodnutí na ředitelce neratovické školy Marcele Hrejsové (přičemž řekl, že „má volnou ruku“), on podpořil variantu protáhnout nynější stav o jeden rok: vidí to jako lepší variantu, než vyhlašovat výběrové řízení na zhotovitele odborných učeben pod tlakem. „Nespěcháme; majetek ještě předávat nebudeme,“ konstatoval. I někteří z nynějších vyučujících by prý mohli učit dál – vzhledem k počtu žáků na částečný úvazek. Zajistit výuku už by nicméně bylo věcí ředitelky neratovické školy Hrejsové ve spolupráci s nynější ředitelkou v Kralupech Dagmar Binkovou. Do Kralup by pak podle Váchy zřejmě nastoupili i žáci nově přijatí do prvního ročníku, kteří v Kralupech na jaře dělali přijímací zkoušky – s tím, že středoškolskou kariéru zahájí od září v Neratovicích.

Jak to přesně dopadne, nicméně Deníku v pondělí nesdělil ani krajský radní Vácha, ani ředitelka neratovické školy Hrejsová. „Nejsem kompetentní vydávat tisková sdělení,“ řekla Deníku. Potvrdila nicméně, že vpodvečer se uskuteční jednání s rodiči, na kterém oznámí výsledek jednání s krajem. „To bylo jejich rozhodnutí – a já se o vše postarám,“ ujistila, že udělá vše pro to, aby pro žáky i jejich rodiny byla situace co nejkomfortnější.

„Jednání s rodiči“ mělo podobu schůzky na on-line platformě MS Teams. Připojena k němu byla i zmiňovaná žákyně třetího ročníku, jež Deník telefonicky kontaktovala už odpoledne. Na dotaz, co se dozvěděla, odeslala SMS shrnující všechna sdělení do jediného slova.

„Zůstáváme,“ napsala.