Ohlédnutí za rokem 2017 na Mělnicku

Mělnicko - Jaký byl rok 2017 na Mělnicku?

Leden

Dolany - Dolany u Kralup nad Vltavou změnily na přelomu minulého roku svůj název. Dnes jsou to Dolany nad Vltavou. Vesnic s názvem Dolany je v České republice šest, například v okresech Kladno, Náchod nebo Klatovy. Shodný název přitom nese ještě dalších skoro dvacet místních částí. Snadno tak může dojít k záměně. Právě proto se zastupitelé Dolan, které se nacházejí asi pět kilometrů od Kralup nad Vltavou, loni shodli na doplnění názvu obce o přídomek nad Vltavou. Souhlasilo s tím i ministerstvo vnitra. Všichni dospělí ve vesnici, kde žije skoro osm set padesát lidí, si museli nechat změnit doklady. Správní poplatek ale nehradili.

Únor

Neratovice - Na železniční trati v Neratovicích došlo na začátku února k tragédii. Mezi železničními přejezdy v ulicích U Závor a Vojtěšská vyhasl život muže, kterého srazil rychlík. Potvrdil to mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal. „Nehoda se stala na místě, které je veřejnosti nepřístupné,“ připomněl. Ke kopci s kamenným nápisem Miluji, nedaleko kterého ke střetu došlo, vyrazili záchranáři, hasiči i policisté. Muži už ale pomoci nedokázali. Smrtelná nehoda se stala v místech, kde si lidé často zkracují cestu k blízkým domkům. Mělničtí kriminalisté ovšem pracovali i s verzí sebevraždy.

Březen

Mělník - V prestižní anketě Nejúspěšnější sportovec Mělnicka za rok 2016 pomyslné žezlo opustilo vodní sporty, které kralovaly po uplynulých sedm ročníků. Sportovcem roku se stal žokej Josef Bartoš z Nebužel, který skončil loni na stříbrné příčce za vodním lyžařem Adamem Sedlmajerem. Ten si odnesl prvenství už pětkrát. Je jisté, že Bartoš je nejlepším žokejem současnosti v celé republice a pomalu dobývá i evropské státy. Čelní pořadí v deseti kategoriích, do nichž sportovní kluby nominovaly více než sedm desítek sportovců i týmů, bylo slavnostně odtajněno během galavečera v zaplněném sále v Masarykově kulturním domě.

Duben

Mělník - Mělničtí rybáři se potýkali dlouhá léta s nepořádkem na březích Labe a vodních tůní. Město v dubnu schválilo novou vyhlášku o veřejném pořádku, která zakazuje táboření a stanování na celém katastrálním území města kromě kempu. Někteří ještě loni tábořili u vody celé léto. Zůstávaly tam po nich exkrementy a odpadky. Úklid museli zvládnout členové Českého rybářského svazu. Ten podle předsedy Ivana Černíka platí za likvidaci odpadků dvakrát za rok skoro čtyřicet tisíc korun jen za úklid kolem Baraby. Rybáři mohou chytat u vody v létě do půlnoci, pak musí odjet a ráno ve čtyři už zase mohou sedět u řeky.

Květen

Mlékojedy - Přelom dubna a května přinesl několik sebevražedných skoků pod vlak na trati mezi Neratovicemi a Tišicemi. Čtvrtou obětí byla devatenáctiletá žena. Opět mimo železniční přejezd. Pouhých pár metrů od místa, kde na začátku dubna spáchala sebevraždu dvě nezletilá děvčata. Podle náhodného svědka se opakovala stejná situace. Mladá žena prý na přijíždějící vlak na kolejích čekala. Zvolila dokonce i stejnou vzdálenost od železničního přejezdu jako šestnáctileté dívky, jen vyrazila po trati na opačnou stranu směrem k Neratovicím. Téměř tři kilometry železnice rázem získaly pověst trati sebevrahů.

Červen

Mělník - Mělnický starosta Ctirad Mikeš byl obviněn ze spáchání trestného činu. Řídil totiž pod vlivem alkoholu a přitom třikrát během jediné jízdy naboural. K nehodě došlo už na konci května, policisté ale čekali na výsledky krevních testů. Sám starosta odhadoval, že měl v krvi více než jedno promile alkoholu. A rozbor krve to potvrdil. Při neuvážené jízdě městem starosta několikrát naboural, než zaparkoval přímo do zdi radnice. Při nehodách naštěstí nebyl nikdo zraněn. Ctirad Mikeš své pochybení přiznal okamžitě po nehodě. „Beru na sebe plnou zodpovědnost za důsledky svého chování,“ prohlásil mělnický starosta.

Červenec

Mělnicko - Kralupskými ulicemi se rozezněly požární sirény. Tentokrát však nešlo o požár, nýbrž o vodní živel. Po silném dešti stoupla voda v Zákolanském potoce na takovou výšku, že vedení města vyhlásilo druhý povodňový stupeň. Mělničtí hasiči vyjížděli kvůli vytrvalému dešti šestnáctkrát do všech míst v celém okrese. Jejich práce trvala několik hodin. Navíc museli také odčerpávat vodu v kralupském Lobečku u místního supermarketu, kde se vytvořila rozlehlá laguna. V případě dlouhotrvajícího deště zde není kanalizace schopna pojmout intenzívní vodní nadílku.

Srpen

Mělnicko - Radost měli v srpnu ochránci přírody z Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. Záběry z fotopastí prokázaly, že na svět přišla čtyři vlčata. Farmáři z okolí jsou spíše ve střehu. Jeden z nich už nemilou zkušenost v létě s vlkem měl. Přišel o čtyři jehňata. Ochránci vlků říkají, že se jedná o ojedinělé případy. Smečka se na Kokořínsku usadila před čtyřmi lety. Podle záběrů ochranářů se každoročně rozmnožuje. Naposledy se narodila čtyři vlčata. Je to patrné ze záběrů fotopastí. Mláďata ale smečku relativně brzy opouštějí. Vlci by mohli zamířit do Brd či za smečkou do Krušných hor, nebo dokonce na Šumavu.

Září

Zlončice - Mrtvolu asi padesátiletého muže nalezli policisté nedaleko břehu Vltavy. Ležela na místě pravděpodobně už několik týdnů a do příkrého svahu pro ni museli slézt hasiči. Muž byl v pátrání policie od poloviny srpna. Hasiči museli k tělu slanit, aby ho vyprostili a dostali na přístupovou cestu. Tělo předali pohřební službě těsně před desátou večer. Mrtvý muž byl nalezen přímo policisty při obhlídce skály v těžko přístupném levém svahu Vltavy. Koroner, který byl na místo nálezu přivolán, předběžně vyloučil cizí zavinění, ale nakázal pitvu, která definitivně udělala jasno o příčině smrti.

Říjen

Neratovice - Prvenství si v nelichotivých srovnávacích žebříčcích největších znečišťovatelů v Česku, které zveřejnil ekologický spolek Arnika, udržela neratovická Spolana. Příznivou zprávou však je, že se jedinému výrobci PVC a kaprolaktamu v zemi, který produkuje také hnojivo na bázi síranu amonného a další výrobky chemického průmyslu, vytrvale daří škodlivé emise snižovat. Loni dosáhly 38 tun, v roce předchozím to přitom bylo 47 tun. Na více než devítitunovém úbytku se podílely především dichlorethan a vinylchlorid. Přesto podle Arniky Spolana zůstává v čele stejně, jako v posledních dvou letech.

Listopad

Kly - Mimořádné komunální volby ve Klích přilákaly k volebním urnám přes polovinu voličů. Zastupitele své vesnice přišlo volit 599 z 1122 místních dospělých. Svůj post v samosprávě s přehledem obhájila současná starostka Iveta Fišerová. Nové zastupitelstvo má převahu žen, dámskou čtveřici doplňují tři muži. Voliči podpořili Ivetu Fišerovou (45 let, Nezávislí), Alici Semiánovou (48 let, Pro rozvoj obce Kly), Janu Palanskou (52 let, Pro rozvoj obce Kly), Hanu Slámovou (65 let, Tradice venkova), Petra Ryndu (44 let, Kly 2012), Pavla Michalíčka (54 let, Tradice venkova) a Tomáše Trojáka (45 let, Nezávislí).

Prosinec

Zlosyň - Setkání s papežem, se zpěvákem Karlem Gottem, invalidní vozík, ale i cigarety nebo relaxační masáž si přáli čeští senioři jako dárek pod stromeček. A některá přání se jim skutečně splnila díky projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata. O dárky si Ježíškovým vnoučatům napsali také klienti Alzheimercentra ve Zlosyni, kteří si přáli, aby se přímo u nich natáčel oblíbený rozhlasový pořad Tobogán s moderátorem Alešem Cibulkou. A přání se jim ještě před vánočními svátky splnilo. Vystoupila tu v přímém přenosu například výtvarnice a herečka Iva Hüttnerová, zpěvačka Světlana Nálepková nebo herec Pavel Nový.