Ministr vnitra Vít Rakušan vyzval ve středu města a obce, aby v reakci na tragické události na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (FF UK) a v Klánovickém lese zrušily plánované novoroční ohňostroje. Kralupy nad Vltavou zatím podle dostupných informací zrušení ohňostroje neplánují, ačkoli to mnozí místní lidé očekávali. Muž, který se i s malou dcerou stal obětí střelby v Klánovickém lese, totiž pocházel právě z Kralup nad Vltavou.

Novoroční ohňostroj Kralupy nad Vltavou 1. leden 2023 | Video: Deník/Alena Hedvíková

Kralupy nad Vltavou plánují ohňostroj na Nový rok od 19 hodin. Mluvčí města Aleš Levý zatím nemá zprávy o možném zrušení. Potvrdil to Deníku ve čtvrtek před polednem. Také na facebooku je stále u kralupského profilu jako úvodní foto právě pozvánka na novoroční ohňostroj.

U příspěvku se už začínají objevovat komentáře. „Kralupy se nepřipojí? I kdyby ne z úcty, peníze by se daly využít jinak,“ stojí v jednom z příspěvků s odkazem na Rakušanovu výzvu.

Další dvě největší města regionu ohňostroje ani neplánovaly, v Neratovicích to není zvykem a Mělník pořádá velký ohňostroj v rámci podzimního vinobraní.

Z vesnic na Mělnicku mají pořádat novoroční ohňostroj Kly nedaleko Mělníka, odehrát by se měl na místním hřišti 1. ledna od 18 hodin. O možném zrušení vedení obce podle starosty Pavla Michalíčka jedná. Rozhodnutí má padnout v pátek.

Rakušanova výzva ke zrušení ohňostrojů a oslav se zábavní pyrotechnikou se týká jak obcí, tak veřejnosti. „Obejděme se letos na Silvestra bez ohňostrojů a zábavní pyrotechniky. Požádal jsem o to dopisem všechny starosty a starostky, ale obracím se s osobní prosbou i na vás. Před pár dny jsme zažili dva násilné činy spojené se střelbou. To nejmenší, co můžeme udělat pro ty, koho se události bolestně dotkly, je nezvyšovat nervozitu a neprohlubovat trauma, které násilí zanechalo,“ uvedl na platformě X ministr vnitra Vít Rakušan.