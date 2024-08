Petra Špitálská dnes 08:08

/FOTOGALERIE/ Vpád vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968 mnoha rodinám změnil život. Do historie národa se datum 21. srpna doslova vryl. Jak vzpomínali v Mělnickém deníku na tento den, od kterého nyní uplynulo šestapadesát let, v minulosti pamětníci na Mělnicku?