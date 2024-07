/FOTO, VIDEO/ Zavařujete nakládačky? Pak se možná chystáte na samosběry, jejichž okurková sezona už začala. Na sociálních sítích lidé řeší, zda má cenu ohýbat záda na poli, nebo by se vyplatilo vyrazit pro okurčičky někam na trhy, třeba až do Polska. Jaké jsou ceny na trzích u nás a za hranicemi?

Ve středních Čechách už byl červencový samosběr okurek zahájen. Vraňanská farma Hanč vyhlašuje aktuální termíny na svém webu. Ceny tam od loňska o pár korun stouply. Při samosběru je to 28 korun za kilogram, už nasbírané okurky stojí podle velikosti 30 až 45 korun za kilo.

Na farmě Dryák v Osluchově nedaleko Slaného jsou nyní samosběry vyhlášeny až do neděle na každý den od osmi do šestnácti hodin. Tam je cena 35 korun za kilo.

A jaké jsou ceny na trzích? Například na posledním neratovickém trhu před prázdninami bylo v nabídce u stánků kilo nakládaček za 50 až 79 korun.

Vyplatilo by se zajet na trhy do Polska, kde bývá spousta věcí levnějších než u nás? Deník byl na průzkumu v polském příhraničním městě Kudowa-Zdrój.

| Video: Youtube

Okurky tam nabízejí téměř na každém rohu. Ceny nakládaček se u stánků pohybují od 20 do 40 korun. Čím menší okurky, tím samozřejmě vyšší cena.

Okurky tam nakupuje spousta Čechů, především z nedalekého Náchoda a okolního kraje. Cesta ze středních Čech by se ale prodražila.

Z Mělníka do zmíněného polského města a zpátky je to skoro 400 kilometrů, cesta by tak při průměrné spotřebě 7 litrů i při natankování nejlevnějšího benzinu v regionu stála kolem tisícovky. Samozřejmě lze zvolit bližší hraničního přechod a hned za ním první polské město, pak jsou ale náklady na cestu nižší jen asi o čtvrtinu.

Ohýbání zad při samosběru tak pořád vychází milovníkům domácích nakládaček jako nejlevnější verze. Neměli by přitom příliš váhat, jak farmáři připomínají, okurková sezona je vždy velmi krátká.