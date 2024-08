Alžírská boxerka Imane Chelifová (vpravo) na OH v Tokiu.

/FOTOGALERIE/ Překvapivě jeden z nejsledovanějších okamžiků na olympiádě v Paříži, osmifinálový zápas mezi boxerkami Alžířankou Imane Chelifovou a Italkou Angelou Cariniovou, zvedl ze židle řadu světově známých osobností. Chelifová patří mezi dvě boxerky, které na hrách startují i přesto, že před dvěma lety byly vyloučeny z mistrovství světa kvůli pochybnostem o jejich pohlaví. Co na to čeští zápasníci? „Intersexuálové by měli mít vlastní kategorii nebo svou olympiádu," říká profesionální boxerka Lucie Sedláčková.

Podle zápasnice bylo na první pohled jasně vidět, že rány od Alžířanky jsou daleko silnější, než je tomu v ženském boxu zvykem. „Nerozumím tomu, jak to mohl olympijský výbor dovolit, když na mistrovství světa nemohly startovat. Je mi strašně líto holek, které se dostaly na olympiádu, protože jsou nejlepší na světě. Čtyři roky tvrdě dřou - a pak na ně čeká v ringu biologický chlap," odsoudila situaci Sedláčková.

„Nemám nic proti rozdílným skupinám pohlaví. Samozřejmě ani jedna z nich za to, jak byly stvořeny, nemohou, ale tady jde o život sportovkyň. Za mě by měly mít vlastní kategorii nebo olympiádu," dodala sportovkyně, která má za sebou osmnáct profi zápasů a pětatřicet amatérských ve váhové kategorii do 57 kilogramů.

Muž a žena: jiná síla

close info Zdroj: Jitka Nováková zoom_in Stříbrný olympionik ze Sydney Rudolf Kraj.Podobný názor má i její trenér Rudolf Kraj z Mělníka. Celou situaci na olympiádě považuje za nešťastnou. „Muž a žena jsou silově úplně jinde. Je to nespravedlivé vůči ostatním boxerkám, připravují se celou dobu. Divné také je, že někde jim to zakážou, tady zase povolí," poznamenal Kraj, stříbrný olympijský medailista z Letních olympijských her 2000 v Sydney, v kategorii polotěžká váha.

Jenže podle Mezinárodního olympijského výboru (MOV) prošly jak Chelifová, tak Lin Yu-Ting z Tchaj-wanu všemi testy a před třemi lety obě startovaly na hrách v Tokiu. „Ve svém sportu to jsou ženy a za takové je považujeme,“ vzkázal MOV.

Kritici rozhodnutí MOV někdy zapomínají, že je zásadní rozdíl mezi transgender sportovkyněmi (tedy těmi, které se narodily jako muži) a intersexuálními závodnicemi. Ty se narodily jako ženy, jen mají mužský chromozom, což se projevuje mj. zvýšenou hladinou testosteronu. Už klasickým případem je slavná jihoafrická běžkyně Caster Semenyaová.

„Oni tvrdí, že nesmím boxovat se ženami. Ale já jsem sama sebe nestvořila, takhle mě stvořil Bůh,“ hořekovala Chelifová po loňském MS. Netajila se názorem, že za jejím vyloučením byla hlavně snaha zabránit jí v získání zlaté medaile. Alžírský olympijský výbor nyní rozhořčeně odsoudil „útoky na její osobnost a důstojnost jako hluboce neférové, obzvlášť ve chvíli, kdy se připravuje na vrchol kariéry na olympiádě“.