Olympiáda integrovaného záchranného systému (IZS) odstartovala ve čtvrtek 23. května ráno na umělce v areálu TJ EMĚ. Všechny žáky přivítali zástupci IZS, domu dětí a mládeže i města. „Na akci jsme se připravovali půl roku. Tahle myšlenky vznikla na zasedání komise prevence kriminality, kdy jsme chtěli žáky žáky vést k čestnosti a férovosti. Aby se naučili spolupracovat, udělali jsme i týmové stanoviště," uvedla Radka Srbová, manažerka prevence kriminality.

Každá soutěž na olympiádě byla bodována, pořadí pak určovalo získaný počet bodů ze všech soutěží. V případě rovnosti bodů bylo rozhodující umístění družstva v závěrečné štafetě.

Vítězové získají exkurzi do České televize, konkrétně do sportovního studia pro celou třídu včetně dopravy, za druhé místo čeká třídu návštěva jump arény a za bronz bude cenou výlet do lanového centra. Výsledky doplníme hned po vyhlášení vítězů.

Olympiády IZS v Mělníku se účastnili žáci všech tamních škol | Video: Alena Hedvíková

Kromě soutěží mohli žáci napsat vzkaz městu, co by chtěli v Mělníku změnit. Nejvíce se objevovalo přání, aby mělo město plnohodnotné kino a fastfoodové řetězce, některé děti si napsaly o obnovu dětských hřišť v blízkosti jejich domovů. A také přály městu poklidných dalších 750 let, neboť Mělník letos slaví právě toto výročí.