Opatření proti šíření koronaviru přijal také mělnický okresní soud. Budova je nyní uzavřená pro veřejnost. Vstup bude umožněn pouze lidem, kteří předloží předvolání k jednání nebo úkonu na příslušný den, ledaže došlo k odročení a současně kontrola bezdotykovým teploměrem naměří nejvíce 37,5 stupně Celsia jejich těla.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

„Do budovy Okresního soudu v Mělníku bude počínaje dnem 16. 3. 2020 od 12.00 hodin umožněn vstup také osobě, o níž to stanoví předseda Okresního soudu v Mělníku nebo místopředseda Okresního soudu v Mělníku anebo ředitelka správy Okresního soudu v Mělníku. U vchodu do budovy Okresního soudu v Mělníku bude umístěn prostředek k desinfekci rukou, sloužící soudcům, zaměstnancům soudu a osobám, kterým byl umožněn vstup do budovy,“ řekl Jindřich Špergl, tiskový mluvčí okresního soudu.