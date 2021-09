Omezení v místě oprav dálnice D8 mění svoji podobu. Na měsíc

Dopravní omezení na dálnici D8, kde se od počátku července opravuje její frekventovaný úsek v blízkosti Prahy, projde o víkendu změnou. Ke konci dospěly práce v pravé části jízdního pásu ve směru od Prahy na Mělnicko a dále k Ústí nad Labem a stěhovat se budou do protisměru: do pásu pro jízdu k hlavnímu městu. Tam se má začít pracovat od pondělka, a to konkrétně mezi dálničními kilometry 11,25 a 5,26.

Opravy na dálnici D8. | Foto: ŘSD

Během víkendu je tedy třeba omezení přebudovat. Měnit se už začalo – a pokračovat mají tyto práce i během obou víkendových dnů. Nová podoba by měla být hotová do nedělní 13. hodiny. Tato úprava pak má vydržet asi měsíc. „Přechod na další etapu plánujeme 10. října,“ připomněl Martin Buček z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic ČR. V pásu pro směr jízdy k hlavnímu městu nyní dojde na opravy při středovém dělicím pásu. To si vyžádá uzavření levého jízdního pruhu a části pravého. „Doprava v tomto jízdním pásu bude na Prahu vedena jedním jízdním pruhem při krajnici. V opraveném jízdním pásu se bude jezdit v režimu 2+1, tedy dvěma provizorními jízdní pruhy ve směru na Ústí nad Labem a jedním na Prahu. Kraj chce zřídit na vesnicích boxy s potravinami. Pro babičky? Přečíst článek › Opravovaný úsek D8 působí řidičům komplikace nejen v souvislosti s omezením provozu, při některých úpravách v závislosti na postupu prací spojených nejen se zpomalením, ale třeba i s nutností zajížďky k sousednímu exitu. Pokud se v místě stane nějaký malér, znamená to dopravní kolaps. Nemusí se přitom jednat jen o nehodu. Třeba v dopravní špičce pátečního rána se na cestě od Mělníka na Prahu vytvořila téměř desetikilometrová kolona poté, co v omezení na osmém kilometru uvízl nepojízdný kamion. Ucpala se pak i alternativní trasa po souběžné silnici II/608.