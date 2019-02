Mělnicko – Tragický případ z Českolipska, kde doga napadla seniorku pohybující se pouze pomocí chodítka, otřásl republikou. Důchodkyně na následky zranění zemřela a majitele čeká soud. Opět to otevřelo otázku, zda nezpřísnit podmínky pro chovatele psů.

Podle starosty Kralup nad Vltavou Marka Czechmanna zpřísnění zákona, který by postihl nedůsledné a neukázněné chovatele, zřejmě nepomůže. „Podle mého názoru je to především o lidech a neustálým omezováním se nic nevyřeší. Hlavně samotní chovatelé by měli být zodpovědnější a pořídit si jen takového psa, na kterého sami stačí,“ tvrdí Czechmann. Kralupy mají městskou vyhlášku, která upravuje vymezení lokalit, kde mohou psi pobíhat na volno a kde musí chodit na vodítku.