Kralupy nad Vltavou - Deník organizuje v celé republice setkání s hejtmany, primátory a starosty, na kterých se diskutují nejpalčivější oblasti života občanů v daném regionu. Nyní se kolotoč zastavil v Kralupech nad Vltavou. Setkání se starostou města Markem Czechmannem se koná ve středu 5. června od 9.30 hodin na Městském úřadě Kralupy nad Vltavou.

Deník s vámi. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jaroslav Loskot

V panelové diskusi vedle sebe za moderování zástupce ředitele redakcí pro strategické a rozv. projekty, VLM Tomáše Skřivánka usednou starosta Marek Czechmann, Aleš Čermák, náměstek pro oblast investic, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Jiřina Hereinová, ředitelka, ZŠ Kralupy nad Vltavou, Lenka Chmelová, vedoucí TS oblasti MH, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Barbora Janošová, ředitelka, AUTO KRALUPY a.s., Libor Lesák, místostarosta, Město Kralupy nad Vltavou, Pavel Matoušek, prokurista, RHG spol. s r.o. Kralupy nad Vltavou, David Pohl, výkonný ředitel, SYNTHOS Kralupy a.s., Jiří Svoboda, vedoucí oddělení silniční dopravy, Krajský úřad Středočeského kraje, Michal Štěpán, ředitel, Integrovaná doprava Středočeského kraje, p.o., Petr Závodský, ředitel, MONTAKO - obchod s.r.o., Roman Žičař, ředitel IT / CIO, Bidfood Czech Republic s.r.o.