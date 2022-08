Jak úspěšné je léčení onkologických pacientů na vašem oddělení?

Když si vezmeme úplná statistická čísla, tak bez ohledu na vstupní diagnózu vyléčíme více jak 83% dětských pacientů s nádorovým onemocněním. A například u nejčastějšího nádorového onemocnění u dětí, akutní lymfoblastické leukémie, šance na vyléčení přesahuje vysoce 90%.

Foto: Ve Veltrusech pomáhali onkologicky nemocným dětem díky charitativnímu běhu

Zhoršil průběh onkologického onemocnění covid-19?

Covid byl a je jistou komplikací. Je to nemoc, která někoho postihne málo, někoho hodně, asi jako v celkové populaci. Naštěstí onkologicky nemocné děti mají v drtivé většině lehké průběhy. Na druhou stranu, pokud dítě onemocní covidem, je většinou nutné alespoň na jistou dobu odložit plánovanou chemoterapii, operaci a podobně. Onkologicky léčené děti, které mají velmi nízkou imunitu z podstaty nádorového onemocnění nebo jako důsledek chemoterapie, bývají velmi dlouho covid pozitivní, skoro běžně až několik týdnů.

Onkolog Karel Švojgr (vpravo) na táboře pořádající organizací Haima.cz.Zdroj: archiv Karla Švojgra

Vaše profese a každodenní setkávání s nemocnými dětmi je velmi náročné na psychiku, jak odpočíváte?

S tlakem a psychickou náročností jsem se za ta léta snad naučil nějak pracovat. Jsou pro mě důležité moje vlastní děti a sport. Při běhání si velmi odpočinu a vyčistím hlavu. Dále je pro mě důležitá Haima a rekondiční pobyty. Není výjimkou, že ještě v zimě nebo na jaře bojujeme o život dítěte na JIP a v létě je již s námi uzdravené na letním táboře, kde se zapojuje do her, "zlobí", dělá různé "neplechy", prostě chová se tak, jak by dítě v jeho věku mělo. Tam vidím, že má moje práce veliký smysl. V neposlední řadě máme na táboře úžasnou partu skvělých vedoucích, s kterými se také moc rád vidím. Mimochodem i tito vedoucí byli všichni jako děti léčeni s nádorovým onemocněním.

K léčbě potřebujete dárce kostní dřeně. Je jich dostatek?

I v současné době, byť registry nabírají nové dárce už několik desítek let, se stále děje, že vhodného dárce kostní dřeně pro nemocné dítě v registru nenalezneme. Bez dárce a transplantace kostní dřeně je šance na vyléčení některých nemocí nulová. Transplantace kostní dřeně je nenahraditelná léčebné metoda pro ty nejvíce rizikové leukémie, vrozené či získané selhání kostní dřeně, těžké defekty imunity, některé vrozené metabolické vady a podobně. Abychom našli správného dárce kostní dřeně pro daného nemocného, je potřeba, aby v registru dárců kostní dřeně bylo co nejvíce zdravých lidí, protože kombinací takzvaných HLA znaků, které rozlišují, co je tělu vlastní a co není, je několik miliónů.

K záchraně života na fotbalovém hřišti přispěli svědci a defibrilátor pro laiky

Zúčastnil jste se charitativního běh pro Haimu ve Veltrusech. Jakou další akci plánujete?

V nejbližší době se chystáme na Den dětské onkologie, který se uskuteční v Praze 10. září u Břevnovského kláštera.