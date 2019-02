Jméno:

František

Otázka:

Co si vy konkrétně myslíte o obchtavatoprůtahu Mělníka? Neexistuje jiné řešení?

Odpověď:

To, co si myslím já o obchvatu města není příliš moc důležité. Ale ptáte se mě na můj názor, rád vám na něj odpovím. Samozřejmě jsem si vždycky představoval, že město Mělník bude mít klasický obchvat, tak jako mají jiná města, to znamená aby silnice město zdaleka obcházela. Problém Mělníka je však především v tom, že obchvat města měl být již vybudován možná před třiceti lety a my jsme se v současné době měli zabývat organizací dopravy přímo ve měste. Mělník má navíc z hlediska zeměpisu velice krásnou polohu, protože z jedné strany je řeka, z druhé strany jižní stráně s vinicemi, ale to je pak právě ten technický problém, kam takovou obchvatovou silnici naplánovat. V rámci územního plánu již v roce 1993 jsme měli jasnou představu, že obchvat města bude veden mezi Chloumkem a Mělníkem. Bylo dost nešťastné, že se vybudovala pouze část obchvatu od Vehlovic na Průhon a dlouhé roky se o obchvatu dále nejednalo. bylo to způsobeno tím, že pro další pokračování neexistovala závazná-územně plánovací dokumentace. A tak právě v roce 1994 se znovu otevřela tato problematika. Územní plán města byl téměř před schválením, když ministerstvo dopravy vydalo zásadní nesouhlas s navrženým řešením. Veškeré argumenty opírali a dosud opírají o to, že město Mělník je z hlediska dopravy je městem cílovým. Tzn. až 70% vozidel ve městě z jakýchkoliv důvodů končí či zastavují z důvodu vyložení/naložení nákladu a pouze 30% přes město projíždí. Proto ministerstvo dopravy bylo a dosud je proti velkému obchvatu, neboť tvrdí, že velký obchvat pro Mělník nemá v současné době význam, neboť z velkého obchvatu by musely být řešeny další nové komunikace, které by těch 70% zmiňované dopravy do města vrátilo zpátky. Ministerstvo řiká: vyřešte si v současné době dopravu uvnitř města a teprve výhledově řešte velký obchvat. Já osobně se domnívám, že není prostor na to přesvědčovat ministerstvo, kde je pravda, ale je důležité začít stavět a třeba začít stavět to, čemu všichni říkáme průtah, protože i tato varianta přinese městu na nějaký čas řešení. Ministerstvo je připraveno a ochotno tuto variantu realizovat a my budeme mít další prostor vyhledávat trasu velkého obchvatu.