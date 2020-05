Uvolňování opatření proti šíření koronaviru počítá s dřívějším otevřením infocenter, než to vypadalo. „Aktuálně pro vás připravujeme prostory, vybavujeme se ochrannými pomůckami a dezinfekcí, abychom mohli chránit jak naše zaměstnance, tak návštěvníky,“ uvedli představitelé mělnického turistického informačního centra. To začne veřejnosti poskytovat své služby od 1. května.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Lucie Kotrbová

Kvůli koronaviru budou zavedena určitá opatření. Jedno třeba počítá s tím, že nebude na místě možné připojení na wi-fi síť. To ale neznamená, že by se Covid-19 šířil bezdrátově; jde pouze o to, aby se lidé neshlukovali v místě kvůli připojení na internet. Dále nebudou k dispozici stojany s pohlednicemi k výběru, polední pauza bude určená k desinfekci prostor. Dále bude maximální možný počet návštěvníků v provozovně dva lidé. „U vstupu použijte dezinfekci na ruce.