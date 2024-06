Opravuje se zhruba osmnáctimetrová část opukové zdi, která jistí vinohrad lemující ulici. Ve směru z centra města do Rybářů je opravované místo kousek za Vrázovou vyhlídkou.

Ulice K Mostu je hojně využívána místními i návštěvníky města, kteří tudy procházejí cestou k řece nebo v opačném smqru do centra a asi ještě častěji projíždějí na kolech.

Pokaždé přitom míjejí Vrázovu vyhlídku, která se tam nachází od třicátých let minulého století. Tam si také na pamětní ceduli umístěné před čtyřmi lety mohou přečíst, kdo byl vlastně Enrique Stanko Vráz, po němž byla pojmenována. Alespoň to, co je o něm známo.

Tajemný cestovatel Vráz

Ve všech pramenech se totiž o tomto českém cestovateli (1860 -1932) píše, že byl záhadný, svůj skutečný původ i jméno prý tajil dokonce i před svou rodinou. Jisté ale je, že procestoval celou Jižní Ameriku, Asii i Afriku, a sbírky ze svých cest věnoval Národnímu a Náprstkovu muzeu. Napsal rovněž několik cestopisů.

Na sklonku života rád trávil čas na Mělníku, kde měl nejraději právě výhled na soutok Labe a Vltavy.