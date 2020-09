Rekonstrukce osvětlení v mělnické hale BIOS se na pondělním zasedání místních zastupitelů stala předmětem sporu mezi koalicí a opozicí. Světla už jsou sice vyměněna, řešilo se ale uhrazení nákladů téměř půl milionu korun Technickým službám.

Hala Bios slouží k tréninkům a turnajům řadě místních sportovců. Nad hlavami přitom mají těžká světla, která byla v havarijním stavu. | Foto: Filip Hlavatý

„Jak je možné, že jako zastupitelé dostáváme tuto záležitost do materiálů ex post? Proč se to muselo dělat, když se hala rekonstruovala před pěti lety?“ ptal se na zasedání zastupitel Bohuslav Bubník (ODS s podporou Strany Soukr. ČR).