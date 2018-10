Oprava mostu jde do finále, vinaři se po něm proběhnou jako první

Mělník – Rekonstrukce starého mostu přes Labe se blíží do finále. Zbývají už jen poslední opravy a vyřešit problém s hnízděním holubů v železné konstrukci.

Most Josefa Straky.Foto: Deník / Walterová Barbora

Podle slov mělnického místostarosty Milana Schweigstilla jsou veškeré práce na mělnické straně hotové. „Zbývá jen otryskat a natřít část mostu nad vodou, která byla zatím ponechána na proplavbu lodí,“ vysvětlil.

Malým neoficiálním otevřením by se měl stát Běh mělnických vinařů. „Most sice ještě nebude oficiálně otevřen, ale bylo nám přislíbeno, že po něm běžci budou moci překonat řeku,“ tvrdí Schweigstill.

Po opravách tak přichází na řadu najít vhodné řešení, které by zamezilo hnízdění holubů. Jejich trus totiž výrazně poškozuje železnou konstrukci.

Podle vedení radnice už bylo vypsáno výběrové řízení a přišly dvě nabídky. „Jedna byla na ochranné sítě, což by se nám líbilo, ale nemohli jsme ji přijmout, protože by je bylo nutné zavrtat do konstrukce. Podle stavebního dozoru by se tím porušila nová antikorozní vrstva. Druhá nabídka byla jen na bodáky, které ovšem nejsou trvalým řešením,“ vysvětluje místostarosta s tím, že město tak bude muset vyspat další řízení, kde si dá podmínku, že se sítě nesmí vrtat ani přivařovat ke konstrukci.