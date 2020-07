Přívoz Bukol – Lužec nad Vltavou má v současnosti omezenou provozní dobu. Děje se tak z důvodu dokončovacích prací na nově budované lávce přes Vltavu pro pěší a cyklisty, která obě obce propojuje.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Ivan Pavelek

V pátek 3. července budou moct zájemci přívoz využít mezi 6. a 9. hodinou a mezi 13. a 19. hodinou. Od 4. července až do 26. července pak každé pondělí mezi 6. a 10. a mezi 13. a 19. hodinou. Od úterý do neděle bude mít přívoz otevřeno od 6 do 19 hodin. Od pondělí 27. července pak bude provoz přerušen úplně, a to až do konce srpna, kdy se má nová lávka otevřít veřejnosti.