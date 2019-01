Mšeno/ Městské lázně od podzimu procházejí další etapou náročné rekonstrukce, vyměňují se některé dřevěné části budovy.

Koupaliště ve Mšeně prochází náročnou rekonstrukcí | Foto: Deník/ Jiří Říha

Podle starosty města Martina Macha byla konstrukce nakažena dřevomorkou a místy i dřevokazným hmyzem. „Proto se postupně mění části nosné konstrukce, dřevěné výplně a obložky,“ řekl starosta a dodal, že výměny jednotlivých částí jsou poměrně náročné. Některé dřevěné prvky dokonce při manipulaci úplně rozpadají.



Podle některých kritiků z řad mšenských občanů jsou práce pomalé a zbytečně se protahují. Rekonstrukce je však technicky náročná. „Budova se nemůže zbořit a znovu postavit, musejí se měnit různé kusy, aniž by se poškodily stropy a střecha,“ doplnil starosta Mach.



Budova, která pochází z dvaatřicátého roku minulého století, je navíc památkově chráněna. Proto jsou na rekonstrukci kladeny vysoké nároky a práce probíhají pod přísným dohledem, aby byla co nejvíce zachována původní podoba meziválečné stavby.



Podle starosty Macha je s podivem, že se některé části nezřítily, nosné trámy byly totiž na mnoha místech v havarijním stavu.

Rekonstrukce lázeňské budovy by se měla stihnout do začátku letošní sezony. V současné době probíhají finální práce na střední části budovy. „Až budou práce dokončeny, konečně si budeme moci s klidem říci, že je budova po té mnohamilionové ofenzivě, ke které došlo v minulých letech, kompletně zrekonstruovaná,“ konstatoval starosta.



Než se bazén napustí průzračnou vodou, musí ještě nastoupit stavební firma, která rekonstrukci bazénu prováděla. Na vrchní stěrce bazénu se totiž objevily stovky puchýřků. „Loňská anylýza odborníků z Českého vysokého učení technického v Praze ukázala, že se jedná buď o chybu podkladového betonu, nebo vrchní vrstvy,“ podotkl mšenský starosta. Na vině je tedy zhotovitelská firma. Ta už reklamaci uznala a v nejbližší době ji začne řešit.



Na podzim letošního roku město plánuje ještě opravu severní části budovy. Při této akci budou vyměněna okna i dřevěné podlahy šaten a převlékacích kabin, bude doplněna i původní dlažba a celá zadní strana bude opatřena novou omítkou.