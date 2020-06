Na přelomu června a července by měly skončit opravy neratovického krytého plaveckého bazénu. Mělnickému deníku to potvrdila jednatelka Bazénu Neratovice Ivana Slabá. Prostory se ovšem veřejnosti zpřístupní až v září.

Krytý bazén Neratovice. Archivní foto. | Foto: www.bazen-neratovice.cz

„Nemáme tolik personálu, abychom mohli zároveň otevřít plavecký bazén i letní koupaliště,“ vysvětluje Ivana Slabá s tím, že opravy uspíšilo uzavření prostor kvůli koronavirové krizi. Mohly totiž začít o měsíc dříve, než se původně plánovalo. „Využili jsme uzavření a nechali dělat věci, které by trvaly velmi dlouho a nestihly by se. Něco by se muselo nechat na příští rok,“ připomíná jednatelka.