Nakonec se podle mluvčí Petry Kučerové ze středočeské krajské správy a údržby silnic termín opravy u části II/101 přes Veltrusy změnil. „Zahájení uzavírky se přesouvá na 10. června," potvrdila Kučerová. Stalo se tak kvůli odvolání dotčených obcí i podnikatelů, kteří se o uzavírce dozvěděli až dva týdny před plánovaným dubnovým zahájením prací.

Veltrusy a Všestudy chtějí etapy

„Odvolali jsme se proti rozhodnutí zavřít cestu úplně," řekl Deníku starosta Všestud Jiří Hánl, který upozornil na nesmyslnou objížďku nejen pro osobní auta, ale hlavně pro autobusovou dopravu a hrozící kolaps dopravní obslužnosti. O tom, že se termín odložil na červen, se dozvěděl od Deníku. „Nikdo nás o posunutí data ani o podobě oprav neinformoval," poznamenal Hánl, který společně se starostou Veltrus Filipem Volákem bude požadovat rozdělení prací na etapy. Termín oprav by podle něho klidně mohl počkat do letních prázdnin, kdy je doprava mírnější.

Ani majitel vyhlášeného zahradnictví ve Veltrusech Petr Jelínek s úplnou uzavírkou nesouhlasí. Pro jeho podnik by měsíc trvající uzavírka mohla znamenat až existenční krizi. „Protože jsme o uzavírce nevěděli dopředu, nasmlouvali jsme si dodavatele," řekl majitel zahradnictví, pro které znamená právě duben největší zisky. Zákazníci si tam jezdí hlavně pro sazenice a doplňky na zahrady. V případě, že by se práce rozdělily na etapy, byla by podle Jelínka situace snesitelnější.

O posunutí termínu se zatím nedozvěděli ani na kralupském odboru výstavby a územního plánování. Deníku to potvrdil Vladimír Brtník, referent silničního hospodářství.

Dopravně inženýrská opatření má ve své kompetenci odbor dopravy v Kralupech nad Vltavou.

Objízdné trasy zatím nejasné

Na příští podobu objížděk, která je zatím nejasná, s napětím čekají především Všestudy. Pokud by pro ně měla platit objízdná trasa do Veltrus přes Dědibaby, Vojkovice a Úžice, znamenalo by to zhruba dvacet kilometrů dlouhou zajížďku. Běžně přitom cesta autem z obce například k veltruské škole zabere zhruba pět minut času. Při dlouhé objížďce by to znamenalo až půlhodinu na cestě – a v dopravních špičkách i déle.

V případě, že by se práce rozdělily do etap, zkrátila by se objížďka na 14 kilometrů. Řidiči by ze Všestud vyjeli tak, jak jsou zvyklí, ovšem odbočili by na Zlosyň a pokračovali pak na Úžice a Veltrusy.

Podle mluvčí středočeské správy a údržby silnic Petry Kučerové by práce měly trvat necelé čtyři týdny, podrobnější informace ovšem zatím nejsou dostupné.