Areál je ve vlastnictví města, od kterého si ho provozovatel dlouhodobě pronajímá. Prostředky z nájemného pak mělnická radnice používá právě na investice v kempu.

„V rámci akce, která probíhá, byla vyměněna okna a dveře. Místo dřevěných se instalují kvalitnější plastová. Dělá se také nová fasáda,“ říká Jaroslav Kapoun z mělnického autokempu.

Práce začaly v polovině listopadu a s jejich průběhem zatím panuje spokojenost. „S touto společností jsme již v minulosti spolupracovali a máme s ní dobrou zkušenost,“ doplňuje Kapoun.

Opravy si vyžádají částku 360 tisíc korun. Díky nim by měl narůstající trend v počtu návštěvníků pokračovat. „Jsme rádi, že každým rokem evidujeme zvyšující se počet našich návštěvníků. Kdysi to byli převážně cizinci, nyní už je to asi půl na půl,“ dodává provozovatel autokempu.