Orkán Friderike nezpůsobil škody

Kersko – Uprostřed kerského lesa, na staré poděbradské silnici leží na samotě motorest Ohio. Zvláštní atmosféra místa se zalíbila režisérovi Janu Hřebejkovi, který si jej vybral do natáčení nového krimi seriálu s názvem Redl. Seriál je situován do 90. let minulého století.