„V díle figuruje i voda. Kdo v něm nevidí symboliku, vnímá ho jen jako rybníček, který postavíme mezi kostel a zámek,“ představil návrh místostarosta Milan Schweigstill (Máme rádi Mělník).

Zastupitel Tomáš Martinec (ODS s podporou Strany Soukr. ČR) návrhu na zasedání vytýkal nesrozumitelnost významu sochy. A především upozorňoval na náklady, které by se pojily s jejím provozováním. „Velmi náročně se bude zřejmě řešit výměna vody, filtrace. V blízkosti jezírka by byl velký památný strom, a pokud by se mělo udržet v důstojném stavu, v letních měsících by bylo třeba měnit vodu každý den,“ řekl Martinec.

Jeho návrh, aby porotou vybraná varianta nebyla použita pro realizaci památníku sv. Ludmily, se bude pravděpodobně projednávat na dalším zasedání zastupitelů 2. listopadu.