Otevření mostu Josefa Straky ulehčilo mělnické dopravě

Mělník – Už po pár dnech se ukazuje, že otevření starého mostu přes Labe v Mělníku skutečně znatelně ulevilo dopravě ve městě. Nebo alespoň na příjezdu od Slaného.

Podle mělnického místostarosty Milana Schweigstilla je především kruhový objezd u nového mostu daleko průjezdnější, výrazně tam ubylo osobních automobilů. „A to si myslím, že ještě není starý most využíván v plném rozsahu,“ říká místostarosta Mělníka s tím, že opravdu, kdo jen trochu může, jede do města přes Brozánky.

Komplikací na zrenovovaném mostě pojmenovaném po místním olympionikovi a veslaři zatím není ani nákladní doprava. „Trochu jsme se toho obávali, ale strážníci situaci monitorovali a nákladní vozy tam tudy nejezdí,“ vysvětluje Schweigstill pět dní po slavnostním otevření.

Most Josefa Straky je dlouhý 254 metrů a je postaven ze 128 tun vážící ocelové konstrukce. V pátek byl po roce slavnostně otevřen vedením radnice. Přičemž jeho generální oprava se vyšplhala na třiapadesát a půl milionu korun. Z městské kasy šlo jen tři a půl milionu, zbytek pokryla dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Oprava byla nutná především kvůli jeho havarijnímu stavu a nechat ho otevřený začínalo být riskantní. Podle Milana Schweigstilla měl most na mále při povodních v roce 2002, kdy se voda valila sotva deset centimetrů pod ním. „Hrozilo, že se bude muset nechat most odstřelit,“ dodal místostarosta.