I organizace programů pro obyvatele takových zařízení ale musela dostát určitých změn. Společně s návštěvami se do domovů nedostanou ani umělci, kteří třeba pro seniory vystupovali. Pracovníci tak musejí sahat po náhradních řešeních, jaká jsou schopni zařídit svépomocí.

Takové opatření zvolily všechny domovy pro seniory. „Běžně děláme každý den dva programy, jeden dopoledne jeden odpoledne. To platí stále, akorát jsme vyloučili veřejnost a neděláme společenské akce, kdy k nám jezdi muzikanti z okolí, to jsme samozřejmě zrušili,“ uvedla Blanka Dvorščíková, ředitelka Domova seniorů Mšeno.

Online reportáž

K takovému kroku přistoupilo i Centrum seniorů Mělník. „Jednou, dvakrát týdně sem někdo z externistů před zákazem návštěv dorazil a uspořádal aktivity pro naše lidi. V současné době to není,“ řekla ředitelka zařízení Drahomíra Pavlíková. Aktivizační pracovníci tak připravují nový program, vedle toho se vedení domova schází se všemi pečujícími. Hodně klientů ale z pokojů nevychází, protože jsou upoutaní na lůžko. „Požádala jsem pečovatelky, aby s lidmi daleko více komunikovaly, to je v současné době nejdůležitější, aby mohly s někým situaci probrat. Vzájemnou komunikaci lidé nejvíce oceňují,“ uvedla.

Pro seniory je taková situace náročná na psychiku. „Myslím ale, že většina z nich to chápe. Mají s rodinou kontakt telefonicky, zatím jsem nesledovala, že by to byl extrémní problém. Oni to chápou,“ řekla Blanka Dvorščíková z Domova seniorů Mšeno. Podobnou zkušenost mají i v Mělníku. „Nezaznamenali jsme nějaký incident nebo vlnu rozčilení, to vůbec ne,“ řekla Drahomíra Pavlíková.

Senioři ale byli zvyklí, že si třeba došli nakoupit. Od toho se je vedení domovů snaží odrazovat. „Vysvětlujeme klientům, že v současné době není vhodné navštěvovat obchodní domy. Nabízíme jim zcela zdarma službu, že mohou sepsat nákup, vyfotit leták, nebo vystříhat, co chtějí. Kdo z personálu může, tak lidem chodí nakupovat,“ uvedla Drahomíra Pavlíková. „Zabránit jim v tom nemůžeme. Jen vysvětlujeme a doporučujeme, aby raději nikam nechodili. Ale vzhledem k tomu, jaké je počasí, to není takový problém,“ uvedla Blanka Dvorščíková z mšenského domova pro seniory.

Žádná panika se mezi seniory ale nekoná. „Z pohledu našich klientů žádné obavy nejsou, bavím se o tom s nimi denně. Ani kolegyně neavizovaly, že by někdo podléhal panice,“ dodala Drahomíra Pavlíková.