Park Na Svini bude mít nové jméno i památník

Mělník – Park Na Svini, který od konce loňského roku nově patří městu, letos dostane nový památník. S tím pravděpodobně přijde i nový oficiální název pro pás městské zeleně. Potvrdil to místostarosta Milan Schweigstill.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Ondřej Šmíd

„V létě projde celý park velkou rekonstrukcí, protože právě u něj parkují autobusy s turisty a my chceme, aby přístup do města byl zkultivován,“ vysvětlil místostarosta.



Na město se obrátila legionářská obec, která by uvítala v parku svůj památník.

„Do středu parku umístíme pravděpodobně žulový kámen s pamětními deskami legionářů. Zároveň bude v parku nová středová cesta,“ popsal Schweigstill.

Letošní rok se celý točí ve znamení stého výročí založení republiky. Proto by se slavnostní otevření parku mělo směřovat k tomuto datu.

„Slavnost plánujeme právě na 28. října letošního roku. S tím bude spojena i pravděpodobná změna názvu, protože park Na Svini je takové nedůstojné označení. Oficiálně by se jmenoval například park Republiky, nebo podobně,“ dodal první místostarosta.



Město koupilo zeleň i s přilehlým parkovištěm na konci loňského roku do knížete Jiřího Lobkowicze. Mělník stál o parkoviště a zelenou plochu mezi mělnickými ulicemi Zádušní a Legionářů nedaleko historického centra už před patnácti lety. Jeho snaha pozemky získat však byla dlouho marná. Před pár měsíci ho Mělník ovšem koupil za odhadní cenu. Právě částka čtyři miliony korun byla, podle starosty Ctirada Mikeše, klíčová pro schválení koupě.