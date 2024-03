Více aut než parkovacích míst. Stejně jako v dalších městech je to realitou i v řadě kralupských čtvrtí. Možnosti, jak získat další parkovací plochy, aniž by město přišlo o kus zeleně, jsou však omezené. Přesto se mají letos parkovací možnosti rozšířit.

V posledních letech přibyla v Kralupech parkovací místa například v Třebízského ulici. | Foto: Deník/Petra Špitálská

V letošním roce bude deset nových parkovacích míst postaveno v Chelčického ulici sousedící se sídlištěm Hůrka. V otevřeném dopisu občance zveřejněném na webu města to potvrdil starosta Libor Lesák.

Dalších čtrnáct stání má přibýt na křižovatce ulic Jiřího Wolkera a Karla Čapka. V části Lobečku, kde to aktuálně s parkováním není úplně zoufalé, jde ovšem o místo navazující na Cestu Brigádníků s opuštěným bývalým učilištěm, které se má časem změnit v základní školu. Město nyní kupuje areál od kraje.

Centrum Lobečku by mělo být bohatší dokonce o devětadvacet parkovacích míst. Podle starosty budou vytvořena při výstavbě okružní křižovatky Mostní, Třebízského a Třídy Legií, kde mají práce začít už s letními prázdninami. Stání se mají nacházet podél Mostní směrem k nábřeží J. Holuba.

Zmíněná Hůrka není jediným kralupským sídlištěm, kterému dostupná parkovací místa už dávno nestačí. Cukrovar by na tom ale mohl být časem výrazně lépe. Jak uvedl Lesák v otevřeném dopisu na téma parkování, dokonce už vzniká projektová dokumentace, podle které by na sídlišti spolu s výstavbou sportovní haly mohlo vzniknout 178 nových stání. V příštím roce by se tímto záměrem měli zabývat zastupitelé.

Ani pokud by stavba haly neprošla, nemuselo by být nic ztraceno, jen Cukrovar by už příliš nejásal. Na stole by totiž pak byl návrh na rozdělení projektu na dvě etapy, kdy by v rámci první z nich mohly vzniknout desítky parkovacích míst v Prokopově ulici nedaleko Palackého náměstí a vlakového nádraží.

Kralupský starosta v otevřeném dopisu připomněl, že si město před čtyřmi lety nechalo zpracovat koncepci parkovacího systému na území Kralup nad Vltavou s jasným závěrem, že prostor pro vybudování nových parkovacích míst je bez zásahu do zeleně značně omezený. Navzdory tomu v posledních deseti letech stání přibývala. Například ve Štefánikově, Gagarinově a J. Holuba je po rekonstrukci, kdy podélná stání nahradila příčná, zhruba o třetinu více parkovacích míst, další přibyla v části Třebízského jen pár kroků od Mostní, nové parkoviště pro sedmdesát aut bylo postaveno v Dobrovského, stání přibyla i v Komenského nebo na sídlištích V Zátiší a Cukrovar.