Téměř stejný počet obyvatel, ale stále rostoucí množství aut, která musí někde parkovat. To je realita nejen Neratovic, které už dlouho plánují stavbu parkovacího domu. K cíli je teď přiblížila dotace, která by mohla zaplatit skoro polovinu nákladného záměru. Nechtějí ale, aby parkovací dům zel prázdnotou, což je nepříjemnou zkušeností některých měst v Česku. A tak počítají zároveň s parkovacími zónami, díky kterým by podle dopravních expertů měla z ulic města zmizet až desetina parkujících aut.

Mělo by jít především o auta pražských firem, se kterými jejich zaměstnanci s bydlištěm v Neratovicích parkují zdarma na dosah svých domovů. A pak by také garáže, které majitelé proměnili spíše ve skladovací prostory, mohly zase sloužit svému původnímu účelu.

Podle přehledu základních informací k chystaným změnám, který Neratovice zveřejnily na svém facebookovém profilu, je parkovací dům jediným řešením, nechce-li město stavět další parkoviště na úkor zelených ploch. „A parkovací dům se bez parkovacích zón neobejde. Zóny se rovněž stanou dalším příjmem pro město, z něhož budeme platit opravy a údržbu parkovacího domu,“ stojí v prohlášení radnice.

Přes čtyři sta parkovacích míst

Parkovací dům má vyrůst u Tesca, na pomezí sídliště a autobusové i vlakové zastávky. Část ze 420 parkovacích stání bude vyhrazena pro rezidenty, zbytek má sloužit v rámci P+R (park and ride, tedy zaparkuj a jeď - s návazností na veřejnou dopravu). Pokud by časem přibylo další patro, což zvolené řešení ocelové konstrukce místo betonu umožňuje, bylo by parkovacích stání v domě až 540.

Kdy bude v provozu parkovací dům za více než 145 milionů ani jak přesně budou stanoveny parkovací zóny a kolik se bude platit, není v úplných začátcích projektu známo. Jasné je zatím jen to, že kdo má jedno auto, díru do peněženky mu to neudělá. „S každým dalším autem se však poplatky budou zvyšovat. Jiná cena se bude týkat i firemních aut,“ zveřejnila radnice.

Kritika kvůli služebním autům

A byť žádné konkrétní částky nepadly, právě otázka placení za parkování firemních aut na sociální síti nadzvedla nejvíce lidí. „Ohodnotit vlastnictví druhého auta vyšší částkou je podle mého nedobré řešení. Pokud pracujete na pozici, kdy ke své práci potřebujete služební auto, bude to stát ještě víc. Nevěřím, že firma zaplatí zaměstnanci poplatek za parkování,“ komentoval záměr města jeden z diskutujících.

„Napadlo vás, že ta služební auta firem z Prahy neparkují v Nera, protože je to nic nestojí, ale protože je lidé mají k soukromým účelům? Když nebudou mít služebák od firmy, bude tam stát pravděpodobně jejich vlastní auto,“ stálo v dalším komentáři.